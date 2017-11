Manchester United gikk på sitt første mesterligatap

NTB Sport

Michael Lang ble matchvinner med kampens eneste scoring ett minutt før slutt. Dermed må Jose Mourinhos menn vente et par uker før et eventuelt avansement kan sikret. De tar imot CSKA på Old Trafford 5. desember. Basel møter Benfica borte.

– Vi burde ha ledet 5-0 etter 1. omgang. Når vi ikke klarte å score mål på alle sjansene så ble det vanskelig å vinne. Når man sløser så mange sjanser så setter man seg i en vanskelig situasjon. 0-0 hadde vært greit, men så scorer de i det siste spilleminutt, sa Jose Mourinho til BT Sport.

Manchester United hadde mye ballinnehav og det var til tider klasseforskjell på de to lagene. Likevel sto det 0–0 ved pause.

Jose Mourinhos menn kom til mange avslutninger, men enten sto Basel-målvakten Tomás Vaclík i veien eller så var stengene på hjemmelagets side.

Nærmest mål før pause var Marouane Fellaini, som headet et innlegg fra Anthony Martial rett på utsiden av stanga. Like etter måtte Vaclik i aksjon igjen da han stoppet et forsøk fra Martial fra skrått hold.

Marcos Rojo hadde en suser i tverrliggeren via hodet til en Basel-spiller.

Elyounoussi aktiv

Mohamed Elyounoussi spilte på Basels venstrekant og var en del involvert de få gangene Basel kom på offensiven. Han hadde også flere gode involveringer på egen halvdel.

Elyounoussi var med i angrepet som endte med scoring for Basel. Lang dukket opp på bakre stolpe og skled inn seiersmålet.

Etter 74 minutter gjorde Zlatan Ibrahimovic mesterligacomeback etter skadeavbrekket.

Med seieren er Basel oppe på annenplass i gruppe A med ni poeng, mens United har 12. CSKA har også ni, men er bak sveitserne på innbyrdes oppgjør.

Kontroll

CSKA hadde på sin side god kontroll i sin kamp mot Benfica og vant 2–0. Laget klarte dessuten for første på 48 kamper å holde nullen i en europacupkamp. Sist gang var i 2006.

Georgij Sjtsjennikov sendte CSKA i ledelsen etter 13 minutter og roet nervene til både benken og hjemmepublikummet som fikk varmet seg i det sure været i den russiske hovedstaden.

CSKA hadde ballen mye og slapp aldri bortelaget særlig til foran eget mål. Samtidig vartet laget opp med mye bra spill, men fikk ikke flere mål før pause.

Det drøyde til elleve minutter etter hvilen før laget doblet ledelsen. Vitinho dro seg fram på siden og forsøkte å legge ut 45 grader, men var heldig da ballen gikk via Benfica-stopper Jardel. Han ble kreditert selvmål til 2–0.

Benfica har ennå til gode å ta poeng i årets mesterliga og ligger fortapt i bunnen uten sjanse til avansement til verken mesterliga eller europaligaspill over nyttår.

(©NTB)