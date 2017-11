Løkes VM-marsj startet i festmodus

NTB Sport

En drøy halvtime etter skjemaet kom stjernelaget. Bussen kjørte seg fast i det fryktede ettermiddagsrushet på vei fra Bergen til Sotra.

Løke har gjort et smått sensasjonelt comeback. Hun ble mamma for andre gang så sent som i sommer. 30. juni kom Oscar til verden.

– Jeg har ham med meg hele veien i VM. Det må han jo. Han er bare fire måneder, sier Løke til NTB.

Med som barnepasser er samboeren Bjørn Vestrum Olsson.

Kjapp

Men allerede før nummer to kom til verden, var Løke klar på at hun skulle spille VM. Det gikk bra. På veien har hun trent en del økter med Sandefjords (1. divisjon) herrelag.

I mesterskapet må Løke regne med å dele mye spilletid med Kari Brattset. Med som tredjespiller på streken er Vilde Ingstad.

Vist fram

Onsdag ble håndballjentene presentert på rød løper, med lysshow og til frisk musikk under et pressemøte i forkant av 4-nasjonersturneringen på Sotra.

Der møter de Sør-Korea, Ungarn og Russland i siste oppkjøring før VM i Tyskland (1. – 17. desember).

I verdensmesterskapet er Norge tittelforsvarer etter gullet i Danmark for snart to år siden.

Motstandere i puljespillet er Argentina, Ungarn, Sverige, Tsjekkia og Polen. De fire beste går videre, og da starter cuprundene med 1/8-finale. Finalen spilles Hamburg søndag 17. desember.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson har hele seks gull på bare ni mesterskap etter at han overtok jobben fra Marit Breivik. Det er 66,6 prosent gull. Noen bedre?

Trolig ikke.

(©NTB)