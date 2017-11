Hoppjentene får lagkonkurranse i NM

NTB Sport

Under NM liten bakke i Knyken 3. og 4. mars blir det laghopping for hoppjentene for første gang.

Lagene vil bestå av to kvinner per skikrets. Lagkonkurransen går i K68-metersbakken.

– Det er bra med lagkonkurranse, men det er jo snakk om 60 meter. Jeg liker ideen, men synes vi like gjerne kunne ha prioritert å ha det i stor bakke (K120) og i normal bakke (K90), men det er absolutt bra at det kommer på programmet. Dette er en helt naturlig del av utviklingen av sporten, sier Maren Lundby til NTB.

Hun er Norges store OL-håp i vinter.

Norges Skiforbund har også bestemt seg for å opprette parallellslalåm som ny NM-øvelse i alpint. Første konkurranse i den nye formen blir 2. januar i Holmenkollen.

(©NTB)