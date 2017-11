Tavecchio beskyldes for seksuell trakassering

NTB Sport

Kvinnen, som blir kalt Mary i intervjuet med avisen Corriere della Sera, forteller om en hendelse som skal ha funnet sted på Tavecchios kontor.

– Jeg gikk til kontoret hans for å snakke om fotball, sier hun.

– Han ga meg ikke tid til å si «hei» før han sa: «Du ser bra ut, jeg kan se at du har et aktivt sexliv. Kom hit, så jeg kan kjenne på brystene dine», forklarer kvinnen.

Hun skal ha bedt Tavecchio om å stoppe, men den tidligere presidenten svarte med å dra for gardinene på kontoret. Videre forteller «Mary» at hun ble trakassert over en periode før hun sluttet i det italienske fotballforbundet.

Hun bestemte seg for å gå ut med historien da 74-åringen uttalte at han ikke ser for seg å slutte innen idretten. Tavecchio trakk seg som president i Det italienske fotballforbundet mandag, en uke etter at det ble klart at landet går glipp av sitt første fotball-VM på 60 år.

– Da Tavecchio sa at han har intensjoner om å få en annen lederjobb innen fotballen, var jeg ikke i tvil om at jeg måtte si fra, sier kvinnen.

