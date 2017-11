Spartak Moskva rotet bort viktige poeng mot Maribor

NTB Sport

Spartak Moskva og Maribor tjuvstartet runden tirsdag. Det gikk hele 82 minutter før kampens første scoring kom. Det var hjemmelagets Ze Luis som satte scoringen som kunne sendt Spartak opp på åtte poeng, det samme som Liverpool.

Ett minutt ut i overtiden dukket Jasmin Mesanovic opp og ødela seiersfesten.

Spartak Moskva har etter at fem kamper er unnagjort seks poeng. Det er to bak Liverpool, mens Sevilla følger med sju poeng. Maribor har bare tatt to poeng og er med det slått ut.

Sevilla tar imot gruppeleder Liverpool senere tirsdag.

(©NTB)