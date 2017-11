Sjarapova etterforskes for boligsvindel

NTB Sport

Firmaet bak luksusboligprosjektet, Homestead Infrastructure Development, beskyldes for å ha mottatt millioner av dollar av boligkjøpere før prosjektet falt sammen.

Det opplyser den indiske advokaten Piysung Singh, som representerer boligkjøperne, melder nyhetsbyrået AFP tirsdag.

Sjarapova, som har vunnet fem Grand Slam-titler så langt i karrieren, er i søkelyset fordi hun var med på å sette i gang boligprosjektet. 30-åringen var ifølge advokaten i India på plass for å sjøsette boligkomplekset med navnet «Ballet by Sjarapova».

Potensielle kjøpere fikk vite at det skulle etableres et tennisakademi, et klubbhus og en landingsplass for helikoptre i boligprosjektet i byen Gurgaon, ikke langt unna New Delhi. På hjemmesiden til prosjektet siteres Sjarapova på at målet var «å få boligeierne til å føle at de eide noe spesielt og annerledes».

– Enhver berømt person, som støtter et produkt, blir teknisk sett en agent for virksomheten. Ingen ville ha investert i prosjektet dersom ikke Sjarapovas navn var nevnt, sier Singh.

Boligene skulle stått klare i 2016, men etter at kjøpere hadde betalt millioner av dollar stanset prosjektet opp.

(©NTB)