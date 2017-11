Russere vil utsette kuldeoppgjør, frykter for spillernes helse

NTB Sport

Lokomotiv Moskva, som topper den russiske fotballserien, skal etter planen krysse åtte tidssoner og spille bortekamp mot SKA Khabarovsk neste mandag.

SKAs inntreden i eliteserien denne sesongen, den første i klubbens historie, har skapt hodebry for flere storklubber på grunn av lang reisevei og bitende kulde i Khabarovsk. Byen ligger like øst for det nordøstlige hjørnet av Kina.

Etter lørdagens kamp mellom SKA og CSKA Moskva, der gradestokken viste 15 minusgrader, blir situasjonen diskutert på politisk nivå i Russland. Nasjonen skal arrangere fotball-VM neste år, og mange frykter at sentrale landslagsspillere skal få helseproblemer som følge av de kuldeutsatte kampene i Øst-Russland.

– En hån

– Det er absurd. Den kommende kampen mellom SKA Khabarovsk og Lokomotiv vil være en hån mot russisk fotball. Det er misbruk av spillere og fans, sier Igor Lebedev, som er medlem av både den russiske nasjonalforsamlingen og det russiske fotballforbundets utøvende komité.

– Vi må huske at Lokomotiv og CSKA representerer landet vårt i europacupene, og de utgjør en stor del av landslagstroppen vår. Man kan ikke tvinge dem til å spille i slikt vær, tordner Lebedev videre.

Russlands landslagstropp består nesten utelukkende av hjemlige spillere, og det er ventet at minst fire av dem vil komme fra titteljagende Lokomotiv Moskva.

Kuldegrense

Ledelsen i den russiske ligaen uttaler at den overvåker værmeldingene, og at det ikke ventes lavere temperaturer enn under CSKAs bortekamp i helgen.

Regelen i Det europeiske fotballforbundet (UEFA) er at dommere kan avlyse kamper dersom temperaturen er under 15 minusgrader ved kampstart.

SKA Khabarovsks tropp består i hovedsak av russiske spillere, men den argentinske midtbanemannen Alejandro Barbaro er blant utlendingene som har fått oppleve kuldesjokket på fotballbanen i Øst-Russland.

– Det er ikke enkelt, ikke i det hele tatt. I de siste ti minuttene av kampen hadde jeg ikke følelse i armer eller bein, sa han etter lørdagens kamp.

Helsefare

Lokomotiv-trener Jurij Sjomin høres heller ikke spesielt entusiastisk ut før den planlagte reisen til Khabarovsk.

– Etter at CSKA spilte kampen i de forferdelige forholdene, er to av spillerne deres skadde. Vi må legge til rette for at fotballspillerne kan være på sitt beste og ikke risikere helsen sin, sier Sjomin og legger til:

– Som tidligere spiller mener jeg at dette er uakseptabelt.

Han får støtte av den russiske landslagslegen Jedvard Bezuglov, som mener risikoen for bronkitt og annen sykdom er stor.

– Kamper i 15 eller 20 minusgrader kan ikke kalles fotball. Det er en helt annen sport, sier han til avisen Sport Express.

