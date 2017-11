Ronaldos Real banket Zahids APOEL, Spurs senket Dortmund i Tyskland

NTB Sport

Tirsdagens resultater gjør at Spurs har beholdt ledelsen i gruppe H når det gjenstår én kamp i gruppespillet. Tottenham står med 13 poeng, Real Madrid med ti. Avansementet er sikret for begge, men med Spurs som gruppevinner. Tabelltreer Dortmund står med tre poeng, mens APOEL har to.

Spurs tar imot Zahid og co. i siste kamp, mens Real Madrid tar imot Dortmund. Tyskerne må håpe på tredjeplass og billett til europaligaen.

Målkalas

Regjerende mester Real Madrid hadde ingen problemer med å banke APOEL på Kypros tirsdag. Luka Modric sendte bortelaget i føringen etter 23 minutter, før Karim Benzema doblet ledelsen seks minutter før pause. Like etter 2-0 sørget Nacho Fernandez for 3-0. Benzema sørget like godt for at det sto hele 4-0 til gjestene til pause.

I 2. omgang ville Ronaldo være med på leken. Portugiseren satte inn 5-0 og 6-0 etter henholdsvis 49 og 54 minutters spill. Flere scoringer ble det ikke i oppgjøret.

Tidligere Vålerenga-spiller Ghayas Zahid spilte hele kampen for APOEL, men maktet ikke å bidra til å stoppe det spanske hovedstadslaget.

Spurs snudde

I Dortmund tok vertene ledelsen etter 31 minutters spill. Pierre-Emerick Aubameyang var tilbake etter suspensjon, og spissen gjorde ingen feil da han ble spilt alene mot Hugo Lloris.

Hjemmefansen ante håp om seier, men Spurs-stjernen Harry Kane ville det annerledes. Den engelske kraftspissen ordnet 1-1 med en smart avslutning etter 49 minutters spill.

Kampen bølget fram og tilbake etter utligningen, men det var bortelaget som til slutt skulle trekke det lengste strået. Sørkoreanske Son Heung-min plasserte ballen vakkert i krysset et knapt kvarter før full tid, og tyskerne maktet ikke å svare. Dermed kunne engelskmennene reise hjem med tre poeng i sekken.

