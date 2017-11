Niasse kan blir straffet for filming

NTB Sport

Dersom han blir funnet skyldig i å ha filmet, blir Niasse den første spilleren i Premier League som straffes for en situasjon som allerede er vurdert av dommeren.

Kampleder Anthony Taylor vurderte at den tidligere Brann-spilleren Niasse ble felt av Scott Dann, til høylytte protester fra sistnevnte. Nå kan det se ut til at Englands fotballforbund (FA) gir Dann rett.

– Evertons Oumar Niasse er tiltalt for å ha lykkes i å forlede en dommer etter kampen mot Crystal Palace 18. november, skriver FA.

Niasse må svare på tiltalen innen klokken 19 tirsdag kveld. Fra før har han bedyret sin uskyld overfor avisen Liverpool Echo og hevdet at han ville bli sjokkert over å bli tiltalt av FA.

Det er nytt for sesongen at spillere i Premier League kan bli utestengt for filming etter å ha sluppet unna med det i selve kampen.

Leighton Baines gjorde 1-1 på straffesparket Niasse ble tildelt. Senere i kampen utlignet Niasse selv til 2-2, som ble sluttresultatet.

