Kaggestad: – Donald Trump og Petter Northug er ivrigst i sosiale medier

Mandag ble Northug vraket fra verdenscupåpningen i finske Ruka. Deretter blåste Northug ut på bildedelingstjenesten Instagram, og la ut et bilde av landslagssjef Vidar Løfshus og landslagstrener Tor Arne Hetland, akkompagnert av en fiktiv dialog der det blir harselert med uttaket.

– Northugs raljering med landslagsledelsen var ikke mer enn man burde tåle, sier ekspertkommentator og mangeårig trener innen utholdenhetsidrett, Johan Kaggestad, til NTB.

Ikke vondt ment

– Når det gjelder Petters reaksjon: Han er skuffet og harselerer litt, men jeg tror det er lurt av Petter å sette beina på bakken og konsentrere seg om det han skal gjøre, nemlig å gå fort på langrenn, og ikke være så mye på Twitter. Det er jo Donald Trump og Petter Northug som er ivrigst i sosiale medier, sier Kaggestad, som legger til at han ikke synes mandagens utspill er spesielt dramatisk.

– Folk må skjønne at dette ikke er vondt ment. Han slenger litt med leppa, det er det mange som har gjort. Det er ikke uvanlig at utøvere som ikke blir tatt ut på laget uttaler seg om manglende forståelse i laguttak, sier Kaggestad.

– Dette gjelder alle idretter. Men jeg ser ingen grunn til å kritisere Løfshus eller Hetland for uttaket, legger han til.

– Tror du noen tar seg nær av det Petter Northug poster på sosiale medier?

– Ja, det tyder på det, for nå har de åpnet personalsak mot Northug, så det er tydelig at noen har tatt seg nær av det.

Gålå neste?

Skiforbundet bekrefter at de tar saken opp med skistjernen.

– Dette er en sak som vi håndterer internt og direkte med Petter Northug. Personalsak i denne sammenhengen betyr at vi følger opp dette internt, skriver medieansvarlig for langrenn i forbundet, Gro Eide, i en SMS til NTB.

– Om han burde holdt skuffelsen for seg selv er en annen sak, men jeg ser ikke noe dramatikk i at han ikke ble tatt ut. Det er naturlig å ta ut løpere som har dokumentert at de er i form, og vi vet lite om Petter annet enn at han hadde en dårlig sesong i fjor. Etter min erfaring er det ikke så dumt å starte med å gå en «low-key»-konkurranse for å sjekke ut at man er i siget etter en sykdomssituasjon. Jeg ser ikke noe galt i det uttaket, sier Kaggestad.

Northug går nå trolig kommende helgs norgescuprenn Gålå.

