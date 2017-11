Curlinggutta røk for Skottland i EM etter ekstraomgang

NTB Sport

I tirsdagens første kamp ble det seier med 7-4 over Østerrike. I tirsdagens annen kamp i den sjuende runden var det Skottland som var motstander. Skottene tok tidlig kommandoen ved å ta to poeng i den første omgangen. Ulsruds mannskap reduserte i den tredje omgangen.

Skottenes skip Kyle Smith tok en ny topoenger i den fjerde omgangen. Ulsrud blanket i den femte, slik at Norge lå under 1-4 ved pause. Etter pausen kom derimot Ulsrud og hans gutter bedre og bedre med. De reduserte først til 3-4 og utlignet til 5-5 i den åttende omgangen med to poeng.

Skottene klarte å ta to nye poeng i den niende omgangen og dermed ble oppgaven svært så vanskelig for Ulsrud. Han satte derimot en glimrende siste stein og med en dobbelt take out sikret han 7-7 og ekstraomganger.

I ekstraomgangen hadde skottene fordel av siste stein og Smith fikk en enkel jobb med å plassere sin siste stein trygt i boet som den beste. Dermed ble det skotsk seier.

Norge har også tapt for vertene Sveits som fortsatt har til gode å tape i mesterskapet. Sveitserne vant 10-3 mot Slovakia og 8-5 mot Østerrike tirsdag.

Mot Østerrike tok skip Ulsrud og hans lagkamerater tidlig initiativet. Etter fem omganger ledet Norge 5-1, og til tross for at østerrikerne nærmet seg noe, var seieren i realiteten aldri truet.

Norge ligger på tredjeplass med fem seirer og to tap og er likt med Skottland.

Det norske laget består i tillegg til skip Ulsrud av Torger Nergård, Christoffer Svae og Håvard Vad Petersson. Sander Rølvåg er reserve.

