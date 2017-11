Besiktas sikret gruppeseieren, Leipzig aner håp om annenplass

NTB Sport

Besiktas topper fortsatt gruppe G med sine 11 poeng, fire poeng foran portugisiske Porto. Tirsdagens resultat gjør at tyrkerne har sikret gruppeseieren én kamp før slutt. Treer Leipzig er à poeng med Porto etter 4-1 borte mot Monaco. Jumboen Monaco har kun to poeng.

Felipe ga gjestende Porto ledelsen etter en knapp halvtimes spill mot Besiktas, men Talisca brakte balanse i regnskapet fire minutter før hvilen. Flere mål ble det ikke i oppgjøret. Dermed kunne hjemmefansen juble for avansement og førsteplass da sluttsignalet lød.

Timo Werner (2), Naby Keita og et selvmål sørget for Leipzig-jubel mot Monaco. Radamel Falcaos scoring for vertene ble kun et trøstemål. Dermed lever håpet om avansement for Leipzig, mens Monaco er ute av dansen. Franskmennene kan heller ikke få tredjeplass og europaligabillett.

(©NTB)