Aukland vil savne Alsgaard

Alsgaard sto uten hovedsponsor etter forrige sesong som følge av at Leaseplan ikke så seg i stand til å forlenge sitt engasjement. Jakten på en erstatter lyktes ikke, og dermed måtte langrennsprofilen avslutte den mangeårige satsingen.

Kommende helg innledes årets langløpssesong med prolog i sveitsiske Pontresina. Anders Aukland og hans Team Santander markerer sitt tiårsjubileum som lag og er klare for en ny sesong. Langrennsveteranen er lei seg over at rivalene i tigerdrakter er borte.

– Det er veldig synd. Rett og slett utrolig synd. Laget til Alsgaard var et utrolig viktig innslag i langløpssirkuset, sier 45-åringen til NTB.

Stor verdi

Aukland ser samtidig nedleggelsen av Alsgaard-laget som del av en trend.

– Tendensen har vært at det har blitt mindre lag, fordi det er veldig dyrt å reise rundt på alle de 13 langløpene vi har. Med et stort lag krever det et stort budsjett, sier Aukland, og tilføyer:

– Vi har klart å bestå i ti år, men vi skulle veldig gjerne hatt med laget til Thomas også.

– Blir langløpssirkuset litt fattigere denne sesongen?

– Det å ha med Thomas Alsgaard og Leaseplan var en stor verdi for langløp. Thomas er savnet. Han var viktig for langløp, for dette sirkuset er avhengig av profiler, svarer Aukland.

Evighetsmaskinen håper å kompensere bortfallet med at flere langrennsprofiler trekker til og gjør «gjesteopptredener» i de store langløpene som Birkebeinerrennet og Vasaloppet.

–Jeg håper at vi etter hvert får se flere verdenscupløpere i langløp. Det at Martin (Johnsrud Sundby) har gått Birken og har lyst til å gå Marcialonga, er veldig bra. Det viser at han er nysgjerrig, og det er artig at verdens beste skiløper også har lyst til å prøve seg i langløp, sier Aukland.

Evighetsmaskin

Sundby gikk til topps i Birkebeinerrennet forrige sesong. Aukland måtte nøye seg med femteplass, men vant Årefjällsloppet noen dager seinere. Foran årets sesong var det aldri aktuelt å avslutte karrieren.

– Min motivasjon nå er at jeg klarer å gå fort i skirenn og ser at trening fungerer. I tillegg handler det om at jeg klarer å opprettholde et høyt nivå i høy alder, og på den måten klarer å inspirere en del mosjonister. Det er ufattelig moro. Langrenn er mer enn verdenscup, sier 45 år gamle Aukland.

Ingen blir overrasket om han står på toppen av seierspallen også denne vinteren.

