«Moi» tenker ikke på Pogba og Zlatan

Paul Pogba og Zlatan Ibrahimovic var tilbake etter skader for United mot Newcastle i helgen, noe som gjør duoen aktuelle for spill også mot sveitserne. Den norske landslagsvingen Elyounoussi tror ikke Basel vil endre plan bare fordi «de røde djevlene» har fått de to nøkkelspillerne tilbake.

– Det (Pogba og Ibrahimovic) endrer ikke måten vi går inn til kampen på. Vi vet at United har gode spillere, spillere med mye kvalitet. Men for oss handler det om å fokusere på hva vi selv kan gjøre for å ta poengene, sier 23-åringen til Basels egen Twitter-konto.

– Men det blir selvfølgelig kjekt å måle seg mot nøkkelspillerne til United. Det kommer til å bli en fin kamp i Basel. Atmosfæren blir god her på vår hjemmebane, legger Moi til.

United topper gruppe A etter fire runder. José Mourinhos mannskap har full pott så langt, mens tabelltoer Basel og treer CSKA Moskva står med seks poeng hver.

– Vi ser fram til denne storkampen. Dette gir oss en mulighet til å vise Europa at vi kan klare annenplassen i gruppen. Det er det vi håper på, sier Elyounoussi.

– Hver eneste mesterligakamp er stor, men det blir ekstra spesielt mot et lag som United. Mange av oss har fulgt Premier League i oppveksten, poengterer den tidligere Molde- og Sarpsborg-spilleren.

