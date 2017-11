Zlatan: – United kan vinne alt denne sesongen

NTB Sport

Lørdag var Ibrahimovic tilbake på banen for første gang siden han pådro seg en alvorlig kneskade i april. Han slapp til mot slutten i Uniteds 4-1-seier over Newcastle.

Rødtrøyene har hatt en god sesongstart, der åtte av tolv seriekamper er vunnet. Til tross for dette er det lang vei opp til Premier League-toppen. Det er ingen tvil om at Uniteds problem heter Manchester City.

Byrivalen ser for tiden helt uovervinnelig ut. De himmelblå har tatt 34 av 36 mulige poeng. Det er en form ingen andre er i nærheten av å matche. Zlatan har likevel ikke gitt opp håpet.

– Jeg mener vi kan ta igjen City. Hvorfor skal ikke det være mulig? Vi er alle her fordi vi ønsker å vinne, og det må vi fortsette å gjøre. Jeg mener vi er i stand til å vinne alt. Vi vant to trofeer forrige sesong, og vi er sterkere nå enn vi var da. Vi tror at vi kan klare det, sier svensken, ifølge Sky Sports.

Skaden verre enn folk tror

Manchester United er så godt som videre fra gruppespillet i mesterligaen. Klubben er også klar for kvartfinalen i ligacupen, der Bristol City venter på bortebane like før jul. På nyåret blir det i tillegg spill i FA-cupen.

Ibrahimovic avslørte i helgen at kneskaden hans var verre enn omverden har trodd.

– Om folk visste hvilken skade jeg har hatt, ville de blitt sjokkert. De tror bare at jeg hadde en korsbåndsskade, men det var mer i kneet som var ødelagt. Hva det var, vil jeg holde for meg selv. Jeg vil ikke at verden skal få vite det, sa han til MUTV.

Jobbet hardt

Helt siden kneskaden har United vært svært sparsommelig med detaljer. Klubben har heller aldri villet sette navn på skaden.

Ifølge svensken måtte det hardt arbeid til for å komme tilbake.

– De som kjenner meg godt vet hva jeg har gjort. Jeg har jobbet seks-sju timer hver dag. Det var aldri et alternativ for meg å gi opp.

