WBA sparket Pulis

– Slike avgjørelser er aldri enkle å ta, men klubbens interesser går foran alt. Vi lever av resultater, og de har vært veldig skuffende siden slutten av forrige sesong. Vi vil benytte anledningen til å takke for Tonys bidrag og den harde jobben han har gjort i en tid klubben er i forandring, sier WBAs styreleder John Williams.

Pulis tok over som West Brom-manager i 2015. Waliseren er blitt kjent for å stå for en fysisk fotballstil. I vår ledet han klubben til en sterk 10.-plass.

Denne sesongen har West Bromwich fått en tung start. Etter tolv Premier League-runder ligger Midlands-klubben rett over nedrykksstreken med ti poeng. «The Baggies» står med kun to seirer, fire uavgjort og seks tap.

Pulis' spesialitet har alltid vært å holde nullen og gjerne vinne kamper 1-0, men WBA har sluppet inn mål i sine sju siste ligakamper. Ifølge statistikerne i Opta scoret laget totalt 105 mål på 106 PL-kamper under Pulis' ledelse.

59-åringen har tidligere trent lag som Stoke og Crystal Palace.

Assistentmanager Gary Megson skal lede WBA fram til en endelig erstatter er på plass.

