Trump ber NFL utestenge "Beast Mode"

Lynch, som har fått tilnavnet «Beast Mode» for sitt kraftfulle spill, har ikke stått under nasjonalsangen siden han gjorde comeback i amerikansk fotball denne sesongen.

I søndagens kamp mellom Lynchs Oakland Raiders og New England Patriots, som ble spilt i Mexico by, valgte han å sitte mens den amerikanske nasjonalsangen ble spilt, før han reiste seg for den mexicanske nasjonalsangen.

Opptrinnet vekket Donald Trumps oppmerksomhet, og presidenten fyrte løs mot Lynch på Twitter:

– Stor mangel på respekt! Neste gang burde NFL suspendere ham for resten av sesongen. Tilskuer- og TV-tall kraftig ned, skriver presidenten.

En rekke spillere i den amerikanske fotballigaen NFL har valgt å sitte ned under avspillingen av nasjonalsangen i protest mot rasediskriminering og politivold. Det hele ble startet av den fargede San Francisco 49ers-quarterbacken Colin Kaepernick forrige sesong.

