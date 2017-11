Tromsø-avis hyller Valakari med helfinsk forside

NTB Sport

Søndag ble det klart at TIL spiller i Eliteserien også i 2018. Plassen ble sikret i nest siste serierunde. I sommer så det alt annet enn lyst ut for klubben, men under Valakari fikk den et solid oppsving.

2-0-seieren mot Haugesund var Tromsøs fjerde strake trepoenger. iTromsø hyllet redningsmannen ved å trykke hele mandagens forside på finsk. Overskriften lyder «Takk, Valakari!», mens det i undertittelen står at «Gutan sikret plassen i Eliteserien».

Finnen ble rørt da han fikk se den helfinske forsiden.

– Jeg har bare vært her i fire måneder, men etter bare en måned følte jeg meg hjemme i Tromsø. Som om jeg har vært her i mange år. Jeg fant min plass raskt. Det er en ro som er vanskelig å beskrive, sier Valakari til iTromsø.

TIL står med 37 poeng før den siste kampen borte mot Brann søndag. Etter helgens runde er det nå kun Sogndal og Aalesund som kjemper febrilsk om å overleve i Eliteserien. Begge står med 29 poeng og lik målforskjell, men AaFK er så vidt foran på kvalifiseringsplassen på grunn av flere scorede mål (34 mot Sogndals 33).

