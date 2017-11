Stengel blir Godset-spiller

NTB Sport

Begge eliteserieklubbene bekreftet den kommende overgangen mandag. Stengel kom til VIF foran 2014-sesongen.

– Det er fantastisk at vi får inn Herman i gruppa vår fra 1. januar. Vi får inn en type som er glad i å trene mye, og som passer både kulturen og profilen vår. Herman har et sterkt ønske om å bli bedre, og han har et stort potensial som vi skal være med å utvikle videre, sier Strømsgodset-trener Tor Ole Skullerud til godset.no.

– Vi ønsker at de beste spillerne i distriktet skal spille for Godset, og vi er svært glade for å få på plass en avtale med Herman. I en alder av 22 år har han allerede opparbeidet seg mye erfaring, samtidig som han fremdeles har et stort potensial. Vi har stor tro på at Herman skal få ut dette potensialet her hos oss, mener sportssjef Jostein Flo.

Vålerenga hadde et klart ønske om å forlenge med Stengel. Oslo-laget opplyser at daglig leder Erik Espeseth hadde forhandlet fram et kontraktsforslag med midtbanespilleren og hans agent Jim Solbakken tidlig i sommer, men uten at det ble noen underskrift.

– Vi har vært i samtaler med Herman siden i sommer og hatt ham som en del av våre fremtidsplaner. Han har etterspurt mer spilletid, noe han har fått i høst, men det var ikke tilstrekkelig for at han ønsket å bli værende. Vi ønsker Herman lykke til videre i karrieren, sier Espeseth til vif.no.

Stengel scoret 13 mål og spilte 106 kamper for Vålerenga i løpet av sine fire sesonger i klubben. Fire av scoringene kom i høst.

