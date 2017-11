Pellegrino klar for Strømsgodset

NTB Sport

Drammenseren har skrevet under på en toårsavtale med Godset. Pellegrino kommer vederlagsfritt fra Mjøndalen, bekrefter Strømsgodset på eget nettsted mandag.

– Det har vært en drøm for meg i mange år å spille for Strømsgodset. Jeg har jobbet hardt og lenge for dette. Jeg måtte ta noen omveier, men det har jeg vokst på. Nå føler jeg meg klar for oppgaven, sier Amahl Pellegrino til godset.no.

Trener Tor Ole Skullerud er godt fornøyd med nyervervelsen.

– Vi har sett potensialet hans lenge. Vi har tro på at vi kan utvikle Amahl videre, sier Skullerud.

Tidligere mandag ble det også klart at Strømsgodset har sikret seg Herman Stengel fra 1. januar. 22-åringen går gratis til drammenserne fra Vålerenga.

