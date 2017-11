Northug vraket til verdenscupåpningen

NTB Sport

Det ble klart da Norges Skiforbund presenterte uttaket til minitouren i Finland mandag.

Ti norske herreløpere har fått klarsignal til å gå verdenscupåpningen. Fem av dem ble forhåndsuttatt allerede før helgens nasjonale åpningsrenn på Beitostølen: Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Martin Johnsrud Sundby, Pål Golberg og Finn Hågen Krogh.

De øvrige fem plassene ble fordelt i kjølvannet av Beitostølen-rennene og tilfalt Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund, Didrik Tønseth, Sondre Turvoll Fossli og Eirik Brandsdal.

Dermed ble det ikke plass til Petter Northug, som på grunn av sykdom måtte avstå fra å gå den nasjonale åpningen.

Kort tid etter at uttaket var offentliggjort, forsvant riktig nok listen med løpere fra skiforbundets nettsider som følge av en publiseringsfeil. I mellomtiden bekreftet Northug vrakingen på sin egen nettside.

Friskmeldt

Lørdag friskmeldte riktignok Northug seg selv og signaliserte tydelig at han ønsket å gå verdenscupåpningen. 31-åringen gjennomførte lette treningsøkter på ski både lørdag og søndag.

– Petter har avlagt rapport på hvordan statusen på kroppen er, og at han er motivert for å gå skirenn. Det var viktig å få kommunisert det, og det har han gjort, sa trener Stig Rune Kveen til NTB.

Landslagstrener Tor Arne Hetland holdt kortene tett til brystet med hensyn til Northugs Ruka-skjebne gjennom helgen. Før helgen signaliserte samtidig landslagssjef Vidar Løfshus at det kunne bli vrient for Northug å få plass til rennene i Finland dersom medaljegrossisten ikke viste seg fram på Beitostølen.

– Vi ville gjerne sett han på start her. Skal han ha noen garanti for å gå neste helg, må han prestere her, så det betyr at Ruka henger i en tynn tråd, sa Løfshus til NTB.

Dersom Northug skulle ha fått sjansen i Ruka-rennene, måtte han ha blitt tatt ut på skjønn.

Gålå neste

Mandagens uttak betyr at langrennsstjernen må nøye seg med stille til start i norgescuprennene på Gålå kommende helg. Første helgen i desember blir det så verdenscupstart på Lillehammer. Det har landslagsledelsen allerede gitt garantier om.

Der har Norge nasjonal kvote og utvidet antall løpere på start. Totalt 15 mannlige løpere skal gå rennene i OL-anlegget fra 1994.

Av løperne som ikke var forhåndsuttatt var Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund selvskrevne i Ruka-troppen som følge av helgens resultater. Holund var på pallen i begge distanserennene på Beitostølen, mens Hegstad Krüger var i egen klasse i søndagens fristilsrenn.

Didrik Tønseth viste også god form med fjerdeplass i fredagens klassiskrenn, mens Brandsdal og Turvoll Fossli var i finalen i lørdagens klassisksprint.

Rennene i Ruka innledes med klassisk sprint fredag. Dagen derpå er det henholdsvis 10 og 15 kilometer klassisk for kvinner og menn, før minitouren avsluttes med jaktstarter over 10 og 15 kilometer søndag.

