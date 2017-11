Nordhaug parkerer sykkelen

NTB Sport

Det opplyser hans irske arbeidsgiver i en pressemelding.

– 2017 var et vanskelig år for meg med et tilbakefall av CMV-virus, som påvirket hva jeg kunne prestere gjennom sesongen. Som 33-åring er jeg stolt over å kunne se tilbake på en lang karriere som profesjonell syklist, og at jeg har spilt en liten rolle i Aqua Blue Sports suksess i sitt første år, sier Nordhaug i pressemeldingen.

– Etter litt refleksjon har jeg bestemt meg for at det beste for meg og Aqua Blue Sport er at jeg forlater laget, legger nordmannen til.

Nordhaug ble norsk mester i landeveissykling i 2006 og i rundbane to år senere. Hans eneste sammenlagtseier på verdenstouren kom i Grand Prix Cycliste de Montréal i 2012. For to år siden gikk han til topps i rittet Tour de Yorkshire.

