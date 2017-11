Matchvinner Wikheim tror på seriegull

NTB Sport

Tidligere Strømsgodset-spiller Wikheim ble matchvinner to minutter før full tid mandag. 24-åringen erstattet landsmannen Alexander Sørloth etter 76 minutters spill, og det skulle vise seg å være et suksessbytte for bortelaget.

1-0-scoringen ble kampens eneste, noe som ga Wikheim, Sørloth og lagkameratene tre viktige poeng i sekken med hjem.

- Det er denne typen kamper man må vinne, skal man være med helt i toppen. Det klarte vi i dag. Vi viste at vi har sterk karakter og god bredde i troppen, sier Wikheim.

Midtjylland er tabelltoer på øverste nivå i dansk fotball, ett poeng bak ledende Brøndby. Aalborg ligger på en foreløpig åttendeplass, 17 poeng bak serielederen. Wikheim mener Midtjylland har det som skal til for å ta gull.

- Vi bør vinne serien. Det tror jeg også vi klarer. Jeg mener vi har den beste troppen, sier 24-åringen.

Lagkamerat Rasmus Nissen er enig med nordmannen.

- Jeg synes vi har den beste og bredeste troppen, så vi skal kjempe om gullet. Det gjør vi jo også. Det ser bra ut foreløpig, sier backen.

