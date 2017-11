Kveen: – Northug burde fått sjansen

NTB Sport

Northug fikk beskjeden av landslagstrener Tor Arne Hetland søndag. De to hadde et møte i Trondheim.

Troppen til verdenscupåpningen ble offentliggjort 12.00 mandag. Laguttaket lå ute i fem minutter på Norges Skiforbunds hjemmeside før det ble fjernet og så gjorde comeback etter ti minutter.

– Petter var syk og fikk ikke vist seg fram på Beitostølen. Han har meldt seg klar og frisk, og da mener vi selvfølgelig at han burde fått muligheten til å vise seg fram i Ruka i en så stor tropp. Han er også en sterk minitour-løper, sier Northugs trener Stig Rune Kveen til NTB.

– Hvordan reagerte Petter på beskjeden?

– Petters reaksjon tror jeg de fleste vil skjønne. Så det behøver jeg ikke å svare på engang, sier Kveen.

– Nå er han vraket til sesongstarten. Det eneste valget han har nå er å brette opp ermene. Han må bare ta de utfordringene nå. Ruka hadde vært en ypperlig anledning for ham til å komme inn i veien for å ta mesterskapsgull igjen. Ingen andre enn Petter selv vet hva som kreves for å lykkes i et mesterskap. Dette burde selvfølgelig vært tatt hensyn til.

Tett

Neste verdenscupsjanse for Northug kommer på Lillehammer om snaut to uker. Der har landslagssjef Vidar Løfshus allerede garantert ham plass. Norge har der også tilgang på en ekstrakvote med løpere.

– Vi har hatt kommunikasjon med Petter. Han sa han skulle gå i Bruksvallarna og på Beito. Da mente vi at vi hadde hatt en godt grunnlag for si ja eller nei angående Ruka. Nå har vi så mange andre som er i såpass god form og kan komme på pallen i Ruka, at da ble det rett og slett ikke plass til Petter. Så enkelt, men også dog så vanskelig var det, sier Løfshus til NTB.

– Han bør nå trene godt i en periode. Lillehammer er hans neste mulighet, og så vil han få flere muligheter utover i sesongen.

Northug stilte ikke til start på Beitostølen i sesongstarten sist helg. Han var småsyk de siste dagene før rennene og ble igjen hjemme.

I Ruka skal gutta gå sprint, 15 km klassisk og 15 km jaktstart i fri teknikk.

