Italias fotballpresident trekker seg etter VM-fiaskoen

NTB Sport

Fra før har VM-fiaskoen kostet landslagssjef Gian Piero Ventura jobben.

I et tårefylt TV-intervju i helgen ga Tavecchio Ventura skylden for at italienerne blir hjemmesittere undere neste års verdensmesterskap i Russland. Italia kom til kort i omspillskampene mot Sverige og tapte 0-1 sammenlagt.

Kravene om Tavecchios avgang har vært mange i fotballgale Italia. 74-åringen holdt stand i en uke før han forlot presidentposten.

Italia er firedobbelt verdensmester (senest i 2006) og har i tillegg vært i ytterligere to VM-finaler.

