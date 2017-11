NTB Sport

Geoffrey Kondogbia og Santi Mina ble heltene for bortelaget.

Resultatet gjør at Valencia holder seg fire poeng bak Barcelona på tabelltoppen. Kondogbia, Mina og co. kan i tillegg glede seg over at det ble 0-0 i byderbyet mellom tabelltreer Real Madrid og tabellfirer Atlético lørdag. Begge har nå seks poeng opp til Valencia.

Øvrige spilte kamper søndag: Las Palmas – Levante 0-2 og Malaga – Deportivo 3-2.

