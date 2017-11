Tutta i delt ledelse før sisterunden i Florida

NTB Sport

Park Sung-hyun fra Sør-Korea hadde en solid ledelse før tredje runde i Florida lørdag, men havnet i buskene og mistet forspranget.

Med Park av tronen åpnet det seg for Suzann Pettersen, som reiste seg etter en litt svak andrerunde. Den norske jenta brukte 69 slag på tredjerunden, og er totalt ti under par før sisterunden. Tutta noterte seg for fire birdier og en bogey.

Veteranen deler ledelsen med Michelle Wie (USA), Kim Kaufman (USA) og Ariya Jutanugarn (Thailand).

– Det er en fantastisk måte å avslutte sesongen på, sa Pettersen.

– Det er virkelig en velfylt tetkamp. Det skal bli morsomt på sisterunden, la hun til.

Pettersen har vunnet 15 LPGA-seirer, men har ikke vunnet en turnering på LPGA-touren siden juni 2015.

