Tutta falt av i seierskampen

Tutta kjempet om sin første seier på LPGA-touren på godt over to år, men to birdier var langt fra godt nok. Legg til at hun også hadde to bogeyer, og dermed måtte den norske veteranen nøye seg med å gå sisterunden i Florida på par.

Den thailandske vinneren Ariya Jutanugarn klarte på sin side å nøye seg med 67 slag. Hun gikk dermed dagen fem slag under. Det klarte 21-åringen ved å spille seks birdier, og hun holdt seg til kun den ene bogeyen hun pådro seg på første hull.

Jutanugarn sikret seieren med ett slags margin. Amerikaneren Lexi Thompson og Jessica Korda delte 2.-plassen.

Pettersen brukte totalt 278 slag i løpet av sesongavslutningens fire runder. Hun delte 11.-plassen sammen med fire andre spillere.

