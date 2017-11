Stjernen beste norske på femteplass

NTB Sport

Richard Freitag fra Tyskland leder sesongens første verdenscuprenn i polske Wisla etter et hopp på 126 meter. Fjorårets verdenscupvinner Stefan Kraft er like bak på andreplass.

Stjernen var ikke på Norges lag i lagkonkurransen lørdag, men er bestemann etter første omgang med et hopp på 122 meter. Det holder til femteplass før finalen. Han har 5,2 poeng opp til pallplass.

Daniel-André Tande var best av samtlige i lørdagens lagkonkurranse, men er et stykke bak etter et hopp på 122 meter og er nummer 13.

Øvrige norske plasseringer: 14) Robert Johansson, 23) Halvor Egner Granerud, 24) Johann André Forfang, 28) Anders Fannemel.

