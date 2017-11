Sølvhåpet lever videre for Sarpsborg, Aalesund i kjempetrøbbel

NTB Sport

Søndagens resultater gjør at det blir et realt sølvoppgjør i siste seriekamp. Da gjester Sarpsborg tabelltoer Molde, som foreløpig er tre poeng foran. Moldenserne har ett plussmål mer enn sarpingene. Strømsgodset på fjerdeplass kan også ta sølv. Drammenserne er à poeng med Sarpsborg, men har svakere målforskjell.

Danske Patrick Mortensen ble matchvinner for hjemmelaget søndag. Han og Sarpsborg står med 50 poeng etter 29 spilte runder i Eliteserien. For Aalesund er situasjonen langt tyngre.

Bjørn Helge Riise og co. ligger på kvalifiseringsplass med sine 29 poeng, men kan maksimalt ende på nettopp kvalik. Det er fem poeng opp til Lillestrøm på sikker plass med bare én kamp igjen.

– Det blir en jevn kamp helt inn (om å unngå direkte nedrykk). Vi får håpe vi kan trekke det lengste strået, sa Aalesund-keeper Andreas Lie til Eurosport etter kampslutt.

Møter Ranheim

Sogndal på direkte nedrykk er à poeng med AaFK, men laget fra saftbygda har så vidt svakere målforskjell. I siste serierunde tar Aalesund imot Strømsgodset, mens Sogndal tar imot Vålerenga. Laget som ender på kvalifisering møter Ranheim i kampen om å spille på øverste nivå i 2018.

Sarpsborgs (og kampens) eneste scoring søndag kom tre minutter etter pause. Mortensen headet hjemmelaget i føringen fra kloss hold etter en klønete involvering av Andreas Lie i gjestenes bur.

Aalesund hadde også sine muligheter underveis. Thanasis Papazoglou fikk en kjempesjanse til å sende bortelaget i føringen etter bare et minutts spill, men grekerens avslutning fra god posisjon gikk himmelhøyt over kassen.

Rødt kort

Tapet var ikke det eneste ugunstige for gjestene søndag. Aalesund-backen Mikkel Kirkeskov måtte nemlig ut med skade etter bare elleve minutters spill. I tillegg gjorde AaFK oppgaven enda tyngre for seg da Kaj Ramsteijn pådro seg sitt andre gule kort for dagen 20 minutter før slutt.

Ole Jørgen Halvorsen var nær å doble ledelsen for Sarpsborg mot slutten, men 30-åringen måtte se at ballen gikk i stolpen og ut.

Aalesund slet med ti mann. De oransjekledde maktet ikke å tvinge inn en utligning på tampen, og dermed var det altså sarpingene som kunne juble for tre poeng og fortsatt medaljehåp.

(©NTB)