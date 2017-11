Nyland holdt nullen i Ingolstadt-seier

NTB Sport

Mens Nyland holdt motstanderlaget unna scoringslista, ble Alfredo Morales matchvinner med sin 1-0-scoring like før pause.

Ingolstadt har klatret voldsomt på tabellen etter en trøblete åpning på sesongen som førte til et trenerbytte. Med ny trener har Nyland nytt stor tillit, og laget innehar femteplassen. Det skiller sju poeng opp til serieleder Holstein Kiel og søndagens motstander fra Düsseldorf, som begge har 30 poeng.

Mats Møller Dæhli spilte hele kampen da St. Pauli slo tilbake etter å ha ligget under 0-2 mot Jahn Regensburg. To kjappe scoringer av Lasse Sobiech og Sami Allagui med fem minutters mellomrom mot slutten av første omgang sørget for 2-2 og poengdeling.

Den siste kampen i 2. Bundesliga søndag endte med 3-0-seier til Duisburg over Erzgebirge Aue.

(©NTB)