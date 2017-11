Ny West Ham-smell i Moyes-debuten

NTB Sport

Will Hughes og Richarlison ble heltene for «vepsene». Watford står nå med 18 poeng etter 12 serierunder i Premier League. West Ham (ni poeng) er fortsatt under nedrykksstreken. Laget har kun vunnet to seriekamper og tapt hele sju hittil i høst.

David Moyes ledet West Ham for første gang søndag, men skotten fikk ikke resultatet han ønsket seg. Matchen var for øvrig Moyes' 500. kamp i Premier League. Kun Sir Alex Ferguson, Arsène Wenger og Harry Redknapp hadde klart det før ham, ifølge statistikktjenesten Opta. West Ham-manageren henter imidlertid neppe mye glede fra søndagens milepæl.

Hughes scoret kampens første mål etter bare elleve minutter. Engelskmannen plasserte enkelt inn 1-0 etter litt klabb og babb i boksen.

Richarlisons scoring kom etter en drøy times spill på Vicarage Road. Brasilianeren plasserte inn 2-0 via hanskene til West Ham-keeper Joe Hart.

Watford har til en viss grad heng på tetlagene i serien, mens West Ham og Moyes desperat jakter trepoengere for å klatre opp av sumpen. Manchester City på tabelltopp har 34 poeng så langt.

