Nilsson med overlegen seier, Halfvarsson ut i semifinalen

Nilsson gikk i front i hele finalen av den klassiske sprinten i Gällivare og viste sterk sprintform.

Resten av feltet klarte ikke å henge på og Nilsson ble ikke utfordret på oppløpet. Russiske Natalia Matvejeva var nærmest, 1,9 sekunder bak. Også tredjeplassen gikk til Russland, ved Julija Belouroukova.

I herrefinalen møtte fire russere to svensker i finalen.

Etter en jevn finale var det de to svenskene som var best på oppløpet. Prologvinner Oskar Svensson spurtet best og tok seieren foran Teodor Peterson.

Dermed klarte svenskene å gjøre slutt på den russiske dominansen i den svenske langrennsåpningen etter seirer to dager på rad.

Verdens- og olympisk mester på distansen, Nikita Kriukov, tok tredjeplassen.

OL-utestengte Maxim Vylegzjanin ble nummer fem i finalen.

Calle Halfvarsson ble nummer tre i sin semifinale og mistet finaleplassen med fattige to hundredeler.

