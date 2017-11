Neuville vant Rally Australia etter Mikkelsen-exit

NTB Sport

Andreas Mikkelsen måtte bryte under dag to av Rally Australia etter en krasj. Hans belgiske lagkamerat i Hyundai, Thierry Neuville, tok over ledelsen i rallyet og så seg aldri tilbake.

Belgieren mestret den glatte og regnfulle avslutningen og holdt unna for finske Jari-Matti Latvala og Ott Tanak fra Estland.

– Dette er en spesiell seier og jeg dedikerer den til hele Hyundai-teamet, sa Neuville.

Neuville ble med seier i sesongavslutningen den føreren med flest seirer i løpet av sesongen. Tidligere har han vunnet i Frankrike, Argentina og Polen.

Klatret i VM-sammendraget

Seieren førte han opp til andreplass i VM-sammendraget bak den suverene vinneren Sebastien Ogier fra Frankrike, som hadde sikret seieren før siste runde.

– Vi er ikke verdensmestre, men vi kjørte i det minste som verdensmestre, sa Neuville.

Mikkelsen var tilbake på startstreken til søndagens avsluttende prøver, men hadde kun æren å kjøre for etter punkteringene dagen i forveien.

Ser framover

– Selv om det dessverre gikk som det gikk, så vil jeg si at Rally Australia har gitt meg noen positive opplevelser. Vi hadde en bra ledelse og hadde god kontroll. Jeg føler ikke at vi gjorde noen store feil da vi traff en jordvoll – noe som skjer ganske ofte. Men denne gangen var vi maksimalt uheldige som fikk en dobbeltpunktering. Det var utrolig synd, men slikt som kan skje i rally, sa Mikkelsen.

– Jeg har kun kjørt tre løp for Hyundai, men føler meg allerede hjemme i bilen. Det har vært svært verdifullt å få muligheten til å avslutte sesongen med disse tre VM-rundene. Jeg vet at jeg er på rett sted foran en ny sesong. Bilen er fantastisk og teamet er fantastisk. Derfor krysser jeg fingrene og har tro på at vi kan være en av de store utfordrerne til mesterskapet neste sesong, la han til.

(©NTB)