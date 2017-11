Nesebrudd for Reals kaptein

NTB Sport

Ramos måtte ut etter halvspilt oppgjør borte mot Atlético. Storkampen endte 0-0.

– Sergio Ramos har vært gjennom ulike tester. Diagnosen viser at han har brudd i nesen, heter det i en uttalelse fra Real.

Hovedstadslaget har ikke uttalt hvor lenge 31-åringen er satt ut av spill, men avisen Marca melder at kapteinen kan være tilbake allerede neste helg. Da kommer Malaga på besøk i serien. Ramos må trolig bruke maske hvis han spiller.

– Takk for all støtte. Jeg ville blødd tusen ganger for emblemet og trøyen, skriver Ramos på Twitter, akkompagnert av et bilde av skaden.

Ramos ventes å stå over Reals mesterligakamp mot Ghayas Zahids APOEL tirsdag.

