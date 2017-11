Myrhols Skjern banket Elverum

NTB Sport

Skjern ledet 16-12 til pause, men etter hvilen dro danskene ifra. Til slutt endte det med timålstap for gjestene fra Elverum.

Den norske landslagsveteranen Bjarte Myrhol scoret tre ganger på sine fire skudd for vertene. Tine Poklar (5 mål), André Lindboe (4) og Magnus Fredriksen (4) viste scoringsform for bortelaget, men uten at det holdt til poeng.

Markus Olsson ble hjemmelagets toppscorer med sju mål.

Skjern topper gruppe C med sine tolv poeng. Gorenje Velenje (Slovenia) og Ademar Leon (Spania) står begge med ti poeng, mens Elverum på fjerdeplass har åtte.

Hedmarkingene må vinne de to siste kampene i gruppen for å avansere, men er også avhengig av at resultatene går deres vei i de andre lagenes kamper. De to beste i gruppen går til utslagskamper.

(©NTB)