NTB Sport

Uavgjort eller seier ville gitt vestfoldingene avansement, men Larvik spilte langt fra noen god kamp og tapte til slutt med ni mål.

Omtrent halvveis i første omgang var stillingen 8-7 til gjestene, men fram til pause gikk det meste galt for Larvik. Da pausesignalet gikk ledet FTC Hungaria 18-9.

Annen omgang ble mer jevnspilt, men forspranget var for stort. Ved full tid sto det 30-21, og dermed er mesterligaeventyret over for LHK.

