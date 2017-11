Kristiansund sikret ny eliteseriekontrakt

NTB Sport

– Nå er jeg flere kilo lettere, sa KBK-trener Christian Michelsen til Eurosport etter at kontrakten var reddet.

Sandefjord viste til tider god innsats, men rotet det til for seg ved tre anledninger. Det var nok til at det ikke ble poeng.

Det var gått snau kvarter da Sandefjord mistet ballen på vei oppover i banen. Torgil Gjertsen snappet ballen og fikk den raskt videre til Daouda Bamba, som slo til på direkten og sendte ballen i mål nede i hjørnet. Det var hans sjette mål for sesongen.

Valuta for pengene

Benjamin Stokke og Gjertsen kombinerte flott da Kristiansund doblet ledelsen etter en halvtime etter nok et skjebnesvangert balltap på egen halvdel av Sandefjord. Et trofast hjemmepublikum som hadde trosset det sure været fikk virkelig valuta for pengene i sesongens siste hjemmekamp.

Seks minutter senere reduserte Lars Bohinens gutter da Flamur Kastrati vant en hodeduell inne i feltet med Aliou Coly. Hjemmelagets målvakt Sean McDermott hadde havnet på halvdistanse og ballen gikk i mål via stolpen.

– Vi må være smarte og aggressive. Vi må ikke bli feige var beskjeden jeg ga til spillerne i pausen, sa KFK-trener Michelsen.

Økland matchvinner

Etter pause hadde Sandefjord skjerpet seg og strammet til spillet sitt. De utnyttet også dødballene bedre. El-Hadji Gana Kane, som tabbet seg ut ved Kristiansunds annen scoring, gjorde opp for seg da han dukket opp inne foran mål på en corner og fikset 2-2 i det 70. minutt.

Hjemmelaget slo derimot tilbake kort etter. Sverre Økland fikk ballen utenfor 16-meteren fra Gjertsen og banket ballen i uttakbart i mål til ny ledelse for KBK.

Flere scoringer ble det ikke.

– Vi er rett og slett ikke med. Det var flere uforståelige feil av oss som de utnyttet. Det er sterkt å jobbe seg inn i kampen igjen, men igjen så får de et mål uten å jobbe særlig for det, slo Sandefjord-trener Lars Bohinen fast.

