Grindheim får ikke ny VIF-kontrakt

Nyheten ble bekreftet av VIF i forkant av søndagens hjemmekamp mot Odd. Grindheim fikk tildelt blomster og ble takket av blant sine egne på Valle før avspark.

Midtbaneveteranen, som var i søndagens startoppstilling, har spilt over 250 kamper for Vålerenga i løpet av to perioder (2005-07 og 2013-17). Kontrakten hans går ut etter årets sesong.

– Christian Grindheim er en av de beste spillerne jeg har trent, og han har vært en viktig spiller for Vålerenga i mange sesonger. Det var ingen lett avgjørelse å ta, men vi må tenke på framtida utover de neste par sesongene, sier VIF-trener Ronny Deila til klubbens nettsted.

Borteoppgjøret mot Sogndal neste helg blir dermed Grindheims siste opptreden for Oslo-laget.

