Branns medaljedrøm knust i Drammen

Branns medaljedrøm begynte å slå sprekker allerede etter fire minutter da Jonathan Parr fant Marcus Pedersen inne i Branns sekstenmeter. Pedersen fikk godt med tid til både å dempe, vende, og dunke ballen bak Piotr Leciejewski i Brann-målet.

Fem minutter senere var Brann svært nær å utligne, men ballen traff stolpen før den forsvant langs målstreken. Mounir Hamoud fikk klarert ballen vekk foran nesa på Branns Kasper Skaanes.

Resten av omgangen ble et slags sjansebonanza, og at Pedersens mål ble omgangens eneste var nærmest et lite mirakel. Både Pedersen, Deyver Vega, Parr og Eirik Ulland Andersen hadde gedigne sjanser til å finne nettmaskene.

Doblet ledelsen

Strømsgodset fortsatte å skape sjanser i annen omgang, og Pedersen var nok en gang nær å score. Avslutningen alene med keeper ble det ikke noe fart på, og da sto det fortsatt 1-0 etter 52 minutter.

Brann på sin side var svært nær utligning 20 minutter før slutt, men Godset-keeper Espen Bugge Pettersen gjorde en strålende redning på Ludcinio Marengos forsøk.

Tolv minutter før full tid doblet Eirik Ulland Andersens hjemmelagets ledelse. Andersen fikk til noe som lignet et sleivspark inne i boksen til Brann og ballen gikk i bue over Leciejewski og i mål.

– Det var en fin chip med utsiden. Nei da, det var bare flaks. Jeg treffer ballen utrolig dårlig. Det var deilig, sa Ulland Andersen til Eurosport.

Medaljehåp

Brann reduserte to minutter senere ved Deyver Vega. Costaricaneren kom seg til en avslutning etter et frispark og fikk lirket ballen inn bak Bugge Pettersen. Da ble det tent et lite håp om poeng, men flere mål ble det ikke i Drammen. Dermed er Branns medaljehåp borte, mens medaljedrømmen fortsatt lever for Strømsgodset.

– Jeg er veldig lettet nå. Jeg er stolt av laget, som kjemper til siste slutt. Nå har vi mulighet til å ta medalje, og det er fantastisk, sier Godset-trener Tor Ole Skullerud til Drammens Tidende.

Det er allerede før siste serierunde klart at Brann blir nummer fem på tabellen. Det er fire poeng opp til Strømsgodset på fjerdeplass og sju poeng ned til Vålerenga på plassen bak.

Strømsgodset er bokført med 50 poeng. Det er like mange poeng som Sarpsborg på tredje, men målforskjellen gjør at drammenserne ligger bak østfoldingene før siste serierunde.

– Nå skal det smelle i Ålesund, sa Ulland Andersen og siktet til sesongens siste seriekamp borte mot AaFK.

Der er Godset avhengig av poeng, helst alle tre, for å ha sjanse på medalje.

