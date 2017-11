Bendtner styrer mot toppscorertittelen, Helland ut med nok en skade

NTB Sport

Dermed har Bendtner (29) et forsprang på to mål før siste serierunde neste helg. Han står bokført med 19 fulltreffere mot Stabæk-spissen Ohi Omoijuanfos 17.

29-åringen fikk en enkel jobb da han tok RBK i føringen etter åtte minutters spill søndag. Mot et ryggende Viking-forsvar smalt Samuel Adegbenro ballen foran mål, og ved bakerste stolpe tuppet Bendtner inn 1-0.

Fire minutter før pause doblet Anders Trondsen ledelsen. Det gjorde han med en skikkelig rakett av en scoring. Viking-keeper Iven Austbø ble lurt trill rundt av at ballen fikk en dupp og flakket litt.

Gjenreist karriere

Mange hevet øyenbrynene da Bendtner i mars valgte å komme til Rosenborg for å få fart på karrieren igjen etter et par traurige år. Sakte, men sikkert spilte han seg i form og siden sommerferien har han vært en svært viktig brikke for trønderne – både i Eliteserien og ute i Europa.

Bendtner har vært tydelig på at han er svært takknemlig for jobben Kåre Ingebrigtsen og RBK har gjort for å få ham tilbake der han ønsker å være.

Det er ikke lenge siden at han var helt ute av landslagsdiskusjonen i Danmark, men nå er han tilbake i varmen og får trolig være med til VM neste sommer.

Skadetrøbbel

Pål André Hellands skadeplager fortsatte søndag. Før en halvtime var gjort unna tuslet RBK-vingen av banen og gikk rett i garderoben.

– Verden raser jo sammen i noen sekunder. Jeg føler meg sterk og i fin form, så dette får fysioene og de andre i støtteapparatet ta på sin kappe. Nå har vi byttet mellom gress og kunstgress om en annen, og både leggen min og Anders Konradsen sin sa stopp i dag, sa Helland til Eurosport etter kampen og viste til at Konradsen måtte ut etter en time.

Jonathan Levi kom inn som Hellands erstatter. Det var tydelig at 21-åringen var lysten på å markere seg. Ved flere anledninger var Levi nær å score sitt aller første seriemål for Rosenborg. Han hadde blant annet en ball i stolpen bare sju minutter etter sitt innhopp.

Like før hadde også Vegar Eggen Hedenstad smakt på metallet.

Gullfest

Rosenborg tok en fullt fortjent hjemmeseier. Viking, som rykket ned og kvittet seg med hovedtrener Ian Burchnall før landslagspausen, hadde lite å stille opp med på Lerkendal.

Det skal sies at gjestenes Mathias Bringaker hadde en eventyrlig bom på overtid.

Etter kampen fikk trønderklubben utdelt det synlige beviset som vinner av Eliteserien for tredje år på rad. Før kampstart fikk RBK-kaptein Mike Jensen tildelt blomster for å ha spilt 200 kamper for klubben.

Viking trives aldri mot Rosenborg. Forrige seier kom helt tilbake i 2005. Nå spørs det hvor lenge rogalendingene må vente før de igjen kan spille seriefotball på Lerkendal.

I siste serierunde skal Rosenborg møte Odd i Skien, mens Viking tar imot Stabæk på eget gress.

