Avaldsnes' gulltrener: – Vi trenger kontinuitet for å utfordre LSK

Lørdag kunne Karmøy-laget juble for sin første store tittel. Kaptein Elise Thorsnes ble matchvinner med sin tidlige scoring i 1-0-seieren over Vålerenga i cupfinalen på Fornebu.

Den etterlengtede pokalen kom etter flere sesonger med mye nesten. I kvinnenes eliteserie står Avaldsnes med tre strake sølvmedaljer. Hver gang har rogalendingene blitt slått av LSK. Inntil lørdag hadde klubben også kommet til kort i NM med to finaletap.

– Det er utrolig godt at vi klarte å dra det i land. Vi har en høy målsetting, og det er som Arne (Utvik) sier: Vi sikter mot stjernene, så håper vi at vi når tretoppene. I dag nådde vi vel en liten tretopp, og det er utrolig deilig, sa Avaldsnes-trener Per Inge Jacobsen til NTB etter finaleseieren.

Eiendomsinvestoren Arne Utvik har bidratt med mangfoldige millioner kroner til Avaldsnes-kassa de siste årene. Nylig ble det kjent at klubben har satt seg skyhøye mål om å ta seg helt opp i europatoppen.

Trenger stabilitet

Men i første omgang må Avaldsnes ta knekken på LSK Kvinners ligahegemoni. Gullgrossisten fra Romerike sikret tidligere i høst sitt fjerde strake seriemesterskap. Det skjedde til tross for at Lillestrøm-laget hadde mistet flere av sine største stjerner før seriestart.

Avaldsnes hadde et uttalt mål om å ta seriegullet i år. I stedet ble det nok en annenplass, slått med hele 11 poeng. Triumfen i cupfinalen døyver den skuffelsen.

– Jekker dere ned LSK i 2018?

– Vi skal jobbe for det i alle fall. Jeg har sagt til klubben at den største forskjellen på oss og Lillestrøm, er at de har hatt kontinuitet. Det har ikke vi i Avaldsnes klart å ha de siste årene. Klubben har skiftet ekstremt mange trenere og skiftet veldig mye på spillerstallen, forklarer Jacobsen og viser til hvordan situasjonen var da han ble ansatt for ett år siden.

– Jeg kom inn i november i fjor, og da hadde vi kun én spiller under kontrakt. Slikt kan vi ikke holde på om vi har tenkt å utfordre Lillestrøm. Vi må få kontinuitet. Klarer vi det, skal vi utfordre dem.

Mer attraktiv

Hanna Dahl deler sjefens syn på saken. 22-åringen, som spilte samtlige minutter mot Vålerenga, håper cupgullet blir et springbrett for mer suksess.

– Jeg tror andre spillere vil se at vi tatt gull og at vi nå er en mer attraktiv klubb. Det er godt å vise til et gull, ikke bare sølv. Nå er det viktig å beholde så mange som mulig, slik at vi kan fortsette å være et godt lag og gjenta dette igjen. Det bør ikke bli sånn at vi bare får inn nye spillere, sier Dahl til NTB.

– Hvordan skal dere ta LSK?

– Vi må tidlig ha en plan om hva vi vil. Vi ser at vi gjør det bra og er mer stabile mot slutten av sesongen enn det vi var i vår. Da var det mye opp og ned. Får vi stabilitet og kontinuitet inn i klubben, tror jeg det blir bra.

