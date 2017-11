Weng står over Beito-sprinten

NTB Sport

Landslagsprofilen gjør dermed som Marit Bjørgen. Heller ikke langrennsdronningen fra Rognes stiller til start.

Weng ble nummer to på fredagens ti kilometer i klassisk stil. Deretter sa romeriksjenta at hun kom til å gå ytterligere ett renn på Beitostølen.

– Vi har besluttet at renn nummer to blir 10-kilometeren søndag. Hun står dermed over sprinten, sier landslagstrener Roar Hjelmeset.

I september følte Weng at det meste gikk på skinner treningsmessig. Formen var nærmest i overkant bra. Så ble kroppen plutselig tung. Forrige sesongs verdenscupvinner måtte bremse seg selv og legge inn mer hvile enn planlagt.

Derfor var hun usikker foran fredagens renn.

