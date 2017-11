Sparta tok over serieledelsen etter seier mot Oilers

NTB Sport

Sarpingene hadde god kontroll på gjestene fra Stavanger som har hatt en opptur den siste tiden med to strake seiere.

Kyle Osterberg sendte hjemmelaget i ledelsen etter tre minutter. Sparta fikk inn enda et mål i første periode da Håkon Stormli fant svenske Kalle Ekelund som sendte inn 2-0 til Sparta.

Tok over tabelltoppen

Stavanger, som klatret til en femteplass på tabellen etter seier over Manglerud Star tidligere i uken, klarte ikke å gi Sparta kamp før helt på tampen av tredje periode.

Josh Soares fant veien til målet med halvannet minutt igjen å spille, men det ble for sent til å sikre poeng.

Sparta utnyttet Oilers-offensiven til å sette spikeren i kista like før sluttsignalet gikk. Greg Wolfe ordnet 3-1 seier.

Dermed sikret Sparta tre viktige poeng i toppkampen og rykket forbi Storhamar som spiller senere lørdag mot erkerivalen Lillehammer.

Vålerenga avgjorde på samme måte

På Lørenskog var det også rivaloppgjør da Lørenskog tok imot Vålerenga.

Bortelaget tok ledelsen i andre periode ved Rasmus Ahlholm. Like etter doblet Vegard Aspehaug ledelsen for Vålerenga.

John Negrin tente håpet for Lørenskog med utligning fire minutter før slutt i tredje periode, men som i Sarpsborg avgjorde Vålerenga kampen med 3-1 scoring like før slutt med et nytt mål fra Ahlholm.

