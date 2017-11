Solid av Tutta tross svak avslutning

NTB Sport

Tutta falt dermed fire plasser på resultatlista etter to av fire runder i Florida. Hun lå på delt 3.-plass etter åpningsrunden torsdag.

Den norske golfveteranen klarte birdieputter på 4., 7., 9. og 18. hull. Pettersen hadde i tillegg en eagle på 6. hull.

Men Tutta klarte ikke å opprettholde det gode spillet hele veien. To strake bogeyer på 13. og 14. hull samt en sur dobbeltbogey på 15. hull satte en liten demper på det hele for 36-åringen.

Med en 70-runde gikk hun likevel fredagen to slag under par. Totalt er Tutta sju under par. Det skiller fem slag opp til ledende Park Sung-hyun fra Sør-Korea.

LPGA-tourfinalen i Naples avsluttes søndag.

(©NTB)