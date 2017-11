Salah briljerte mot Southampton

NTB Sport

Liverpool dominerte mot Southampton, men slet den første halvtimen med å skape de store sjansene. Da tok Mohamed Salah ansvar, og i det 31. minutt ledet de røde. Ti minutter etter sørget samme mann for å doble til 2-0.

Det første kom etter at Southampton rotet bort ballen utenfor egen sekstenmeter. Georginio Wijnaldum sendte ballen til Salah som skrudde ballen i det lengste hjørnet bak Fraser Forster i Southamptons mål. Fire minutter før pause ble egypteren sendt fri av Philippe Coutinho. På første touch sendte Salah ballen forbi en utrusende Forster, og plutselig sto det 2-0 på Anfield.

Southampton hadde lite å stille opp med, og Liverpool var flere ganger nær ved å øke ledelsen. Men sjansene ble ikke omsatt til mål før Coutinho banket inn en retur etter 68 minutters spill. 3-0 ble også sluttresultatet i Liverpool.

Liverpool ligger på femteplass på tabellen, tolv poeng bak serieleder Manchester City.

Hazard-show

Chelsea hadde få problemer med å ta alle poengene borte mot West Bromwich. Eden Hazard sendte av gårde et skudd som Ben Foster i WBA-målet måtte gi retur på. Returen satte Álvaro Morata sikkert inn i buret. Da var det spilt 17 minutter.

Seks minutter senere var rollene byttet om. Cesc Fàbregas sendte en hard pasning mot Morata, som flikket videre til Hazard. Belgieren gjorde ingen feil alene med keeper og trillet enkelt inn Chelseas andre mål.

Omgangens tredje mål bredsidet Marcos Alonso inn etter 38 minutter etter et frispark fra sin landsmann Fàbregas.

Chelsea fortsatte å herje med WBA. Fabregas fortsatte å være servitør, og denne gangen var det Hazard som fikk gleden av Spanjolens pasninger. Hazard vendte av Ahmed Hegazy og banket inn Chelseas fjerde for kvelden.

De blå fra London krabbet opp på andreplass på tabellen, men kan bli skjøvet ned til tredje dersom Manchester United vinner son kamp mot Newcastle senere lørdag. Chelsea har 25 poeng, mens United har 23 poeng før sin kamp.

Grusom start

Everton fikk en grusom start borte mot Crystal Palace og lå under før minuttet var spilt på Selhurst Park. James McArthur ga hjemmelaget ledelsen, som ikke varte mer enn fem minutter. Da scoret Leighton Baines på det som kunne se ut som en billig idømt straffe. Wilfried Zaha ga Crystal Palace ledelsen igjen ti minutter før pause, men Oumar Niasse sørget for 2-2 rett før pause, noe som også ble sluttresultatet.

Jack Cork ga Burnley ledelsen mot Swansea etter halvtimen, etter et vakkert angrepsspill tatt rett ut av læreboka. Ashley Barnes dunket inn 2-0 fra utsiden av sekstenmeteren fem minutter før pause. Ledelsen holdt seg kampen ut.

Wilson-trippel

Med fire minutters mellomrom scoret Bournemouths Callum Wilson to ganger og sørget for 2-0-ledelse til pause hjemme mot Huddersfield. Bournemouth måtte spille annen omgang med en mann mindre på banen etter at Simon Francis fikk sitt andre gule kort. Men Bournemouth, med Joshua King fra start, var ikke ferdigscoret. Harry Arter snappet ballen, førte den noen meter før han smalt ballen bak Huddersfields keeper. Fem minutter før slutt klinket Wilson inn sitt tredje og Bournemouths fjerde, og fastsatte sluttresultatet til 4-0.

Manchester City cruiser videre i serien og vant 2-0 borte mot Leicester. Gabriel Jesus og Kevin De Bruyne scoret serieledernes mål. Tidligere lørdag vant Arsenal 2-0 hjemme mot Tottenham etter mål av Shkodran Mustafi og Alexis Sánchez i første omgang.

