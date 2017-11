Notodden klar for opprykk etter målshow mot FFK

NTB Sport

Dermed går Notodden opp til 1. divisjon, mens FFK må ta den tunge veien ned til 2. divisjon.

Fredrikstad hang ikke med fra start da det gjaldt som mest i kampen om å overleve i 1. divisjon. Etter 90 minutter i Idrettsparken ble gjestene fra plankebyen sendt hjem som en 2.-divisjonsklubb, mens Notoddens spillere kunne juble. Allerede før halvtimen var spilt virket det som all spenning var borte, da sto det 4-0 til hjemmelaget.

Erlend Hustad sendte Notodden til himmels allerede etter sju minutters spill. Akkurat da var Notodden klar for 1. divisjon, men ettersom den første kvalifiseringskampen i Fredrikstad endte målløst, trengte ikke gjestene fra plankebyen mer enn ett bortemål for å ta plassen tilbake.

Super-kontring

Men Notodden var ikke fornøyd med ett mål, og var nær ved å øke ledelsen etter kvarteret. Kun en kjemperedning fra Jon Masalin i FFK-buret sørget for at ikke gjestene fra plankebyen var i mer trøbbel enn de allerede var.

Etter enda en brent kjempesjanse doblet Steffen Jenssen ledelsen etter 22 minutters spill.

To minutter senere ble vondt ble til verre for de røde og hvite. Notodden økte til 3-0 etter en kontring som ikke hører hjemme i 2. divisjon, men i langt høyere divisjoner. Martin Holmen var sist på ballen.

Da Amani Mbedule la på til 4-0 etter 28 minutters spill virket alt håp ute.

– Jeg er så glad og stolt over den gjengen her. De første 30 minuttene vi presterer her i dag er noe helt spesielt, sa Notodden-trener Kenneth Dokken til Eurosport etter kampen.

FFKs leiesoldat i trenerrollen Bjørn Petter Ingebretsen var derimot ikke fornøyd.

– Vi er ikke med fra start i det hele tatt, og blir kontret i senk, sa Ingebretsen.

FFK øynet et lite håp om et mirakel da Sanel Kapidzic reduserte til 1-4 sju minutter før pause.

Kontrollerte

I annen omgang hadde Fredrikstad mest ball, mens Notodden la seg bakpå og kontrollerte. Det lille som var igjen av håp ble definitivt borte da Erik Midtgarden la på til 5-1 etter 69 minutters spill. Borte ble også en del av FFK-supporterne, som tuslet slukøret ut av portene på Idrettsparken.

– På 5-1 begynte jeg å føle meg sikker, sa Dokken til Eurosport.

12 minutter før slutt stanget Mislav Leko inn FFKs andre mål, men det manglet fortsatt tre mål for å sikre plassen i 1. divisjon. Fire minutter senere satte samme mann inn FFKs tredje, og plutselig var FFK kun to mål fra å redde plassen.

Men da dommeren blåste av kampen sto det fortsatt 5-3 i målprotokollen, og nedrykket var et faktum for den tidligere kjempen i norsk fotball.

– Det er tøft. jeg må bare si beklager, sa FFK-spiller Patrik Karoliussen etter kamp.

– Til byen, de som heier på oss, de som støtter oss frivillig, alle. Beklager, sa en knust Karoliussen, som innrømmer at det er mye å ta tak i for klubben.

– Vi kan starte i begge ender. Vi er her for en grunn.

Fredrikstad har levert en svak sesong i 1. divisjon, og havnet på kvalifiseringsplass. Notodden ble nummer to i 2. divisjon avdeling 2, og vant mot Raufoss i kampen om å spille opprykkskamp mot Fredrikstad. Lørdag ble plassen i 1. divisjon sikret.

– Jeg er så glad på vegne av klubben, spillerne og supporterne. Så får vi se hva fremtiden bringer, sa Dokken på spørsmål om han blir med klubben opp en divisjon.

(©NTB)