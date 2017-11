Norge-duell: Sagosen senket Tønnesen for andre gang på seks dager

NTB Sport

I Paris endte tilsvarende møte 33-28. To mann fikk et brak av en pipekonsert mot seg da de ble presentert før avkast i Veszprém: Nikola Karabatic (tidenes beste herrespiller) og Sagosen.

Sagosen hadde en veldig tam start med bom på sine tre første skudd. Mot slutten av 1.-omgangen scoret han så tre av PSGs fem siste mål.

Veszprém ledet både 7-2 og 8-3, men så fort keeperkampen jevnet seg ut kom franskmennene for fullt.

Sagosen har hatt bedre dager i angrep. Han scoret på tre av ni skudd, men spilte samtlige 60 minutter og nyter full tillit i den franske klubben.

Det er tøft om plassene i PSG: Dansken Mikkel Hansen satt på benken hele oppgjøret.

Best?

Det er ganske sannsynlig at Sagosen vinner den gjeveste klubbturneringen i sitt første år i Paris.

Tønnesen kom til Veszprém i sommer og har kommet bra i siget den siste halvannen måneden. Lørdag så en utsolgt Arena Veszprém sine helter falle for andre gang på seks dager mot PSG.

I januar er de to meget sentrale i den norske EM-troppen til sluttspillet i Kroatia.

Lørdag spilte Tønnesen halve kampen, og han gjorde seg ikke bort, men det ble bare et mål.

Fordel

I Champions League for menn går de to gruppevinnerne fra høyeste nivå rett til kvartfinale.

Det gjør at disse to klubbene også slipper en dobbeltkamp i et meget tett program. Puljevinnerne får også lettere motstand i kvartfinalene.

Paris St. Germain gjør endringer neste sesong. Veterantreneren Noka Serdarusic (67) gir seg på grunn av helseutfordringer. Han har to vonde knær og skal også slite med uregelmessig hjerterytme.

Men han sitter på PSG-benken sesongen ut før spanjolen Raul Gonzalez overtar.

Det store målet for Serdarusic er å vinne Champions League der sluttspillet (FinalFour) spilles i Köln i mai.

(©NTB)