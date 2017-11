Målløst i Madrid-derbyet

NTB Sport

Storkampen mellom hovedstadslagene ble et aldri så lite antiklimaks. Atletico produserte kampens to største målsjanser i et oppgjør som ikke var i nærheten av å leve opp til forventningene.

Angel Correa og Kévin Gameiro var nærmest mål, men resultatet reflekterte kampbildet godt og poengdeling var fortjent.

Søndag kan tabelltoer Valencia skaffe seg en luke på seks poeng ned til de to Madrid-lagene som begge har 24 poeng etter 12 serierunder i La Liga.

Suárez avgjorde for Barcelona

Tidligere lørdag hadde Barcelona null problem med å øke forspranget på tabelltoppen.

To scoringer av Luis Suárez og én av Paulinho sørget for at Barcelona vant 3-0 borte mot Leganés.

Suárez åpnet ballet etter 28 minutter, før han doblet ledelsen etter en times spill. Paulinho trygget seieren med 3-0 på overtid.

Resultatet gjør at Barcelona nå har 34 poeng. Avstanden ned til tabelltoer Valencia er sju poeng før sistnevnte møter Espanyol borte søndag.

Øvrige kamper søndag: Getafe-Alaves 4-1, Sevilla-Celta Vigo 2-1.

