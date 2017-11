Killi med andreplass i verdenscupen: – Overrasket

NTB Sport

– Jeg er overrasket over at jeg kom på pallen. Nieren er bra, men jeg har ikke to store triks, så dette er ubeskrivelig kult, sier Killi.

Johanne Killi var med i kampen om seieren i verdenscupkonkurransen i big air.

Til slutt ble franske Coline Ballet Baz for sterk, men Dombås-jenta tok en sterk andreplass. Sveitsiske Giulia Tanno tok tredjeplassen i den italienske storbyen.

– Jeg fikk ikke kjørt her i fjor, så det her var gøy. Dette var et skikkelig bra show.

Killi har en verdenscupseier fra før i slopestyle, men hadde aldri vært på pallen i big air tidligere.

Bråten nær pallen

I herrenes finale var det tre norske håp. Det ble en jevn og spennende finale, og Øystein Bråten var svært nær å klatre opp på pallen.

– Jeg fikk ikke til andre trikset mitt så bra som jeg ville. Uansett er jeg glad for en så god plassering som jeg fikk, som beror på at mange trynte. Hadde jeg klart å sette det andre trikset mitt, ville jeg nok klart å komme på pallen, sier Bråthen.

Til slutt endte hallingdølen opp med en fjerdeplass. Birk Ruud ble nummer åtte og Christian Nummedal ni blant de ti i finalen.

Elias Ambuehl fra Sveits vant foran svenske Hugo Burvall.

